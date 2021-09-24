В Казани открылась мемориальная доска юнге Северного флота в годы войны Равилю Гильфанову

Сегодня в Казани открылась мемориальная доска лауреату Государственной премии СССР, главному инженеру Казанского электротехнического завода (1967-1993 гг.), участнику Великой Отечественной Войны — юнге Северного флота Равилю Сулеймановичу Гильфанову.

Мемориальная доска установлена на фасаде дома №1/6 по ул.Островского в Казани.

Равиль Гильфанов начал трудовую деятельность в 1943 году токарем на предприятии п/я 466 (завод № 708). В 1944 году 14-м юношей добровольцем ушел на защиту Родины и был зачислен в Соловецкую школу юнг Военно-морского флота СССР. В 1945 году по окончании учебы в школе юнг, служил мотористом торпедного катера. После Победы в Великой Отечественной войне продолжил службу в рядах Военно-морского флота СССР до 1952 года.

С 1952-го по 1957 год учился в вечерней школе рабочей молодежи и Казанском авиационном техникуме. В 1957 году поступил на Казанский электротехнический завод (предприятие п/я 466) и прошел путь от старшего техника ОКБ до главного инженера предприятия в 1967 году. С 1967-го по 1993 год на предприятии под его руководством, в сжатые сроки, было проведено техническое перевооружение производства с освоением в серийном производстве новых изделий спецтехники для Военно-морского флота; государственной системы радиолокационного опознавания; бортовой техники для целеуказаний и контроля за движением судов; аппаратуры для зенитно-ракетных комплексов; аппаратуры для космических спутников.

С 1993-го по 1998 год Равиль Гильфанов работал помощником генерального директора «КЭТЗ» по общим вопросам, с 1998-го по 1999 год референтом генерального директора, с 1999-го по 2002 год — заведующим музеем «Трудовой Славы завода». Выйдя на заслуженный отдых, Гильфанов принимал активное участие в работе по патриотическому воспитанию молодежи.

За создание новых образцов военной техники и внедрение передовых технологий удостоен почетного звания «Лауреат Государственной премии СССР» (1984 г.) и его труд отмечен государственными наградами: орден «Знак Почета» — 1971 г., орден «Отечественной войны 2-й степени» — 1985 г., медаль «Ветеран труда» — 1985 г., медаль «Ушакова» — 1993 г., медаль ордена «За заслуги перед отечеством 2- й степени», медаль «За оборону Заполярья» — 1996 г., знак отличия «За безупречную службу г. Казани» — 2019 г.