В Казани откроют мемориальную доску татарскому поэту Зульфату

Во вторник, 24 мая, в Казани откроют мемориальную доску народному поэту Татарстана Зульфату (Дульфат Маликов). Организует церемонию Союз писателей РТ.

Открытие мемориальной доски назначено на 16:00. Она появится на доме №7 по улице Татарстан.

Зульфат – автор либретто первой татарской детской оперы Л.Хайрутдиновой «Мәкерле песи» («Кот-проказник»), за которое поэт в 1978 году получил преимию комсомола Татарстана им. М.Джалиля. Также он писал пьесы и стихи. Был лауреатом Государственной премии Габдуллы Тукая.