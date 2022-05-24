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Культура
24 мая 2022  10:37

В Казани откроют мемориальную доску татарскому поэту Зульфату

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Во вторник, 24 мая, в Казани откроют мемориальную доску народному поэту Татарстана Зульфату (Дульфат Маликов). Организует церемонию Союз писателей РТ.

Открытие мемориальной доски назначено на 16:00. Она появится на доме №7 по улице Татарстан.

Зульфат – автор либретто первой татарской детской оперы Л.Хайрутдиновой «Мәкерле песи» («Кот-проказник»), за которое поэт в 1978 году получил преимию комсомола Татарстана им. М.Джалиля. Также он писал пьесы и стихи. Был лауреатом Государственной премии Габдуллы Тукая.

#поэт #мемориальная доска
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