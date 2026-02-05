В Казани откроют мемориальную доску Фариде Забировой

В Казани 11 февраля откроют мемориальную доску Фариде Забировой, бывшему председателю татарстанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПиК). Об этом в своем телеграм-канале сообщила главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

«Друзья и коллеги! 11 февраля в 15:00 состоится торжественное открытие мемориальной доски Фариды Забировой на доме, где она жила (Маяковского, 30)», – говорится в сообщении.

В тот же день в 16:00 в Галерее современного искусства откроется выставка казанского «Том Сойер Феста» под названием «Очарование старых улиц». Она посвящена десятилетию движения, которое силами волонтеров обновило 22 объекта: 18 жилых домов, музейный дом, музейную беседку, волжский дебаркадер, сквер «Казанские наличники» и беседку в Фуксовском саду.

Выставка приурочена к открытию мемориальной доски Забировой, поскольку именно она привезла идею «Том Сойер Феста» из Самары в 2015 году.

Напомним, Фарида Забирова скончалась в 2021 году на 68-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения от коронавирусной инфекции.