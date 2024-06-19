В Казани откроют крупный инклюзивный центр с блогерской и уроками скалолазания

Фото: мэрия Казани

В Ново-Савиновском районе Казани откроется самый большой инклюзивный центр города с тренировочной квартирой для детей с ментальными нарушениями. Все ремонтные работы в помещении на улице Голубятникова должны завершиться к концу августа, поручил мэр Казани Ильсур Метшин, посетивший площадку.

Особенностью нового инклюзивного центра станет не только большая площадь помещения — 230 квадратных метров, но и его технологический профиль. Помимо тренировочной квартиры, здесь откроются блогерская, спортивно-реабилитационный зал. Комнаты будут многофункциональными за счет трансформируемой мебели.

В спортзале для ребят будут проводиться занятия по боевым искусствам и скалолазанию, а в блогерской их обучат основам фото- и видеосъемки. Ожидается, что среди преподавателей в новом центре будут мамы особенных детей. Для этого они проходят спецобучение в Казани и Санкт-Петербурге.

«Такие семьи находятся в особенно трудной ситуации. Безусловно, у них есть поддержка государства. Но то что мы создаем условия, когда дети могут социализироваться, а мамы между собой общаться, друг другу помогать, получать знания — это важная история», — подчеркнул Метшин.

Он заметил, что в дальнейшем подобные пространства появятся во всех районах Казани. Более того, к примеру, в Ново-Савиновском районе помещение будет не единственным. Ребята с ОВЗ уже занимаются в центре «МастерОК», открытом на базе школы №49. Здесь их обучают декоративно-прикладному творчеству, а также проводят занятия для детей с особенностями в развитии.