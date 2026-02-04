В Казани откроют Год единства народов России масштабным многонациональным концертом

В Доме дружбы народов РТ 5 февраля состоится торжественное открытие Года единства народов России. Праздничная программа «Россия – семья семей» объединит представителей разных национальностей, молодежных лидеров и почетных гостей республики, сообщили в пресс-службе Минмолодежи Татарстана.

Ключевым событием мероприятия станет телемост с Москвой и другими регионами страны, которое запланировано на 15 часов. В этот момент делегация Татарстана в составе 20 человек выйдет на связь со всей Россией, чтобы заявить о старте тематического года и подчеркнуть роль республики в сохранении межнационального мира.

Торжественная часть начнется с пролога – знаковой песни «Дружная семья – дружная Россия», которую исполнят десять солистов в сопровождении артистов в национальных костюмах. В рамках официального блока запланировано приветствие руководителей ведомств и награждение молодежного крыла Ассамблеи и Дома дружбы народов Татарстана.

Культурная палитра мероприятия включает выступления лучших коллективов республики, среди которых будут татарские народные композиции в исполнении заслуженного артиста РТ Марселя Вагизова; русские, чувашские, удмуртские, марийские, мордовские и башкирские национальные номера; уникальное звучание народных инструментов – от гуслей елабужских марийцев до хореографических постановок ансамбля танца Kazan.

Посещение мероприятия осуществляется по обязательной предварительной регистрации. Для студентов и гостей предусмотрены отдельные формы заявок, доступные в официальных сообществах Министерства по делам молодежи РТ.

Ссылки на регистрацию:

для гостей-студентов;

для гостей.