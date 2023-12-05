В Казани откроют еще три муниципальные парковки на 85 мест

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани появятся три новые платные муниципальные парковки. Кроме того, власти планируют расширить число мест на одной из действующих стоянок транспорта, следует из проекта постановления исполкома города.

Новые парковки планируют открыть на следующих участках улиц:

— проспект Победы, местный проезд от пересечения с ул.Академика Сахарова до пересечения с ул.Академика Глушко — 58 машино-мест;

— Академика Глушко, обе стороны улицы от пересечения с пр.Победы до пересечения с ул.Бигичева — 24 места;

— ул.Суконная, четная сторона улицы, от пересечения с ул.Спартаковской, напротив зданий № 14 — три места.

На первых двух парковках стоимость стоянки авто составит 30 рублей в час, на третьей — 50 рублей в час.

Кроме того, расширится действующая парковка на улице Суконной — вместо 30 мест она будет включать 60.

Таким образом, общее количество парковочных мест на муниципальных парковках Казани увеличится до 9380.