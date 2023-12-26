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В Казани откроют елочный городок на ипподроме
27 декабря в 17:00 на казанском ипподроме откроют елочный городок. Как сообщили в пресс-службе мэрии столицы РТ, посетители в этот день увидят выступления Деда Мороза и Снегурочки, которые зажгут огни на елке.
Также в городке будут открыты парк аттракционов с катком и горками. Режим работы парка: в будни с 16:00 до 21:00, а в выходные и праздники – с 10:00 до 21:00.
Еще в елочном городке предусмотрели новогоднюю ярмарку и фуд-корт, которые будут открыты во время праздничных программ с 16:00 до 22:00.
Помимо всего этого, на территории городка будет стоять домик Деда Мороза и фотозона. У гостей будет возможность покататься на лошадках, посетить мастер-классы, поучаствовать в конкурсах.
Отметим, что 28 декабря в 18:00 на этом ипподроме организуют уличное шоу «Добрый Советский». В период новогодних каникул (3, 4, 7 и 13 января) там же покажут различные новогодние программы, которые будут начинаться в 16:00.
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