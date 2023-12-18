В Казани откроют центр подготовки специалистов для авиационных предприятий Ростеха

Ростех вместе со средними профессиональными учебными заведениями РТ начнет подготовку мультиквалифицированных специалистов в области авиастроения. Соответствующее соглашение уже подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, пишет пресс-служба корпорации.

По плану на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) в 2024 году откроют производственно-учебный центр, где поставят самое современное промышленное оборудование. Далее там будут готовить высококвалифицированных специалистов по направлениям: обработка металлов резанием, эксплуатация авиационной техники, мехатроника, электроника, аддитивные технологии. Обучение в центре планируется по 38 профессиям. Также будут готовить токарей, фрезеровщиков, электромонтеров, наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением, контролеров станочных и слесарных работ, операторов станков с ЧПУ и других специалистов. Программы подготовки разработали, учитывая потребности казанского завода.

В основу проекта заложен международный опыт практико-ориентированного обучения. Студенты будут учиться на оборудовании, которое используют в серийном производстве на предприятиях Ростеха. При этом 30% времени ученики проведут на теории, а 70% – в производственных цехах с мастерами и педагогами-наставниками. Таким образом, по окончании учебы выпускников полностью подготовят к решению реальных задач без долгой адаптации и переобучения. При этом учащиеся центра смогут освоить сразу несколько рабочих профессий.

Как подчеркнул Чемезов, Татарстан является одним из ключевых промышленных регионов страны, в котором есть крупнейшие авиастроительные предприятия Ростеха. По его мнению, открыв здесь производственно-учебный центр, госкорпорация сможет выстроить систему подготовки высококвалифицированных рабочих кадров в республике.

«Обучение здесь смогут пройти тысячи студентов. Они будут получать высокую стипендию, освоят востребованные специальности и внесут вклад в реализацию амбициозных проектов. Аналогичная работа в тесном партнерстве с региональными властями успешно ведется в Москве, Уфе, Перми, Рыбинске и других регионах страны», – отметил гендиректор Ростеха.

Также в этом центре можно будет повысить квалификацию и пройти переподготовку. В рамках взаимодействия с региональными колледжами планируется реализовывать совместные программы среднего профессионального образования.

Первыми обучающимися центра в интересах КВЗ стали студенты Казанского авиационно-технического колледжа имени П.В. Дементьева, а также работники вертолетного завода. У них уже началась теория, а практическое обучение начнется уже в новом центре.