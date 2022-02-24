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Культура
24 февраля 2022  09:48

В Казани откроют Академию увлекательных наук

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Арт-резиденция «Созвездие-Йолдызлык» запускает серию увлекательных занятий, посвященных разным видам наук. Откроет эту череду интерактивная программа об астрономии. 

Дети в возрасте от 7 до 10 лет узнают, как влияет Луна на нашу Землю, из каких планет состоит Солнечная система и какая на них сейчас погода. 

«Мы бы хотели рассказать нашим юным зрителям о сложных, но столь любопытных вещах в занимательной и доступной форме. Представление будет интерактивным, поэтому дети смогут сами поменять время года на планете, превратиться в один из атмосферных слоев Земли и даже примерить на себя образы Луны и Солнца», – рассказал заслуженный артист Татарстана и Крыма, художественный руководитель арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Платонов. 

Он подчеркнул, что если первый опыт станет успешен, то Академия увлекательных наук станет еженедельной историей, где дети смогут познавать и другие науки, такие как ботаника, физика, химия. 

Программа об астрономии состоится 24 февраля.

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