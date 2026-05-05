В Казани откроют 17 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам
Забой жертвенных животных в Татарстане начнется после праздничного намаза и будет проходить в течение трех дней в специально отведенных местах. Об этом сообщили на пресс-конференции ДУМ РТ в «Татар-информе».
Жертвоприношение разрешено совершать в любой из трех дней праздника: в первый день, который соответствует 10 числу месяца Зуль-хиджа или 27 мая, а также в два последующих дня – 11 и 12 числа месяца Зуль-хиджа, то есть 28 и 29 мая. В Казани процесс забоя будет продолжаться до 20:13 29 мая, то есть до захода солнца.
Сумма нисаба, при которой совершается жертвоприношение, установлена на уровне 100 тысяч рублей.
В Казани для забоя животных организуют 17 специально оборудованных площадок при мечетях:
- Комплекс «Курбан Байрам»;
- Мечеть «Гадел»;
- Мечеть «Ризван»;
- Мечеть «Тынычлык»;
- Мечеть «Аль-Марджани»;
- Мечеть «Апанаевская»;
- Мечеть «Иман Нуры»;
- Мечеть «Куддус»;
- Мечеть «Билял»;
- Мечеть «Биста Нуры»;
- Мечеть «Казан Нуры»;
- Мечеть «Салихжан»;
- Мечеть «Фатиха»;
- Мечеть «Рамазан»;
- Мечеть «Маулид»;
- Мечеть «Ахмадзаки»;
- Мечеть «Жомга».