Общество 5 мая 2026 12:55

В Казани откроют 17 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Забой жертвенных животных в Татарстане начнется после праздничного намаза и будет проходить в течение трех дней в специально отведенных местах. Об этом сообщили на пресс-конференции ДУМ РТ в «Татар-информе».

Жертвоприношение разрешено совершать в любой из трех дней праздника: в первый день, который соответствует 10 числу месяца Зуль-хиджа или 27 мая, а также в два последующих дня – 11 и 12 числа месяца Зуль-хиджа, то есть 28 и 29 мая. В Казани процесс забоя будет продолжаться до 20:13 29 мая, то есть до захода солнца.

Сумма нисаба, при которой совершается жертвоприношение, установлена на уровне 100 тысяч рублей.

В Казани для забоя животных организуют 17 специально оборудованных площадок при мечетях:

  • Комплекс «Курбан Байрам»;
  • Мечеть «Гадел»;
  • Мечеть «Ризван»;
  • Мечеть «Тынычлык»;
  • Мечеть «Аль-Марджани»;
  • Мечеть «Апанаевская»;
  • Мечеть «Иман Нуры»;
  • Мечеть «Куддус»;
  • Мечеть «Билял»;
  • Мечеть «Биста Нуры»;
  • Мечеть «Казан Нуры»;
  • Мечеть «Салихжан»;
  • Мечеть «Фатиха»;
  • Мечеть «Рамазан»;
  • Мечеть «Маулид»;
  • Мечеть «Ахмадзаки»;
  • Мечеть «Жомга».
