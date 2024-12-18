В Казани откроется юбилейная выставка Игоря Кириллова «Архитектура сновидений»

В Казани, в музее имени Амира Мазитова, 19 декабря откроется приуроченная к 60-летию Игоря Кириллова выставка – «Архитектура сновидений». Экспонировать будут около 40 произведений, созданных казанским живописцем, архитектором и скульптором за предыдущее десятилетие.

Юбилей член Союза художников Татарстана, архитектор по образованию отметил в конце октября. Нынешний год стал для него особенно успешным: в мае в ОАЭ на международной выставке World Art Dubai стенд художника был признан лучшим в русском павильоне. Три из представленных там картин, узнал «Татар-информ», будут участвовать в казанской выставке.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

«Это картины „Планета Гауди“, „Душа океана“ и „Турнир механических рыцарей“. Всего в Дубае мы показывали семь картин, четыре из них оставила себе сама галерея. На выставке же посетители увидят в основном работы из двух серий — „Архитектура сновидений“ о романтических утопичных мирах и из абсолютно новой серии „Созерцание“. В ней впервые будут показаны четыре работы, написание которых только-только завершилось. Мы даже в интернете их еще не публиковали», — рассказала информагентству дочь художника Ксения Кириллова.

Помимо работы архитектором и скульптором, Игорь Кириллов еще и аккредитованный специалист по реставрации живописи. Для одной из крупных частных коллекций Казани он отреставрировал больше 150 полотен разных авторов западноевропейской живописи XVII — XIX веков.

Фото: предоставлено Музеем ИЗО Татарстана

Писать картины маслом в стиле романтический гиперреализм, в жанре архитектурного пейзажа художник начал с 2014 года. Он объединяет реалистичность деталей со сказочным миром фантазий, мифов и легенд. Картины одной серии взаимосвязаны друг с другом и складываются в единую бесконечную историю созданной художником вселенной.

Выставка Игоря Кириллова «Архитектура сновидений» продлится до 31 января.