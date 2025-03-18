В Казани откроется выставка в честь памяти репрессированного православного священника

В Казани откроется выставка о жизни пострадавшего за веру священнослужителя – епископа Феофана Еланского. Торжественное открытие состоится 20 марта в Культурном центре имени А. С. Пушкина. В этот же день состоится презентация исследовательского проекта «Но мы остаемся здесь», посвященного епископу.

Работа над проектом началась в прошлом году. Тогда активист Ольга Павлова с командой единомышленников начала съемку документального фильма, посвященного святителю Феофану. Съемочная группа отправилась в поездку по местам, связанным с деятельностью епископа. Их маршрут пролегал через Соловки, Елабугу, Киров, Рязанскую область, Красноярск и Алтай.

По благословению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла командой были исследованы рассказы очевидцев, собраны документы, исторические фотографии, письма и другие документальные источники – все они будут представлены на выставке в Культурном центре им. А.С. Пушкина.

Кроме того, на выставке покажут модель поиска сведений о людях, которую любой посетитель сможет использовать для изучения своей родословной.

Проект удалось реализовать при поддержке информационного отдела Казанской епархии совместно со Спасо-Евдокиевским храмом Казани, Фонда президентских грантов. Содействие также оказали в Министерстве культуры Республики Татарстан, Татарстанской митрополии и в Культурном центре имени А.С. Пушкина.

Будущий епископ Феофан окончил Казанскую духовную академию. По началу был приходским священником в Никольском храме села Державино Лаишевского района. Будущий епископ трудился в Спасо-Преображенским храме Казани, являлся соратником священномученика Иосифа Удалого. В годы советских репрессий епископ Феофан был трижды репрессирован.

Во время работ над проектом началось восстановление Никольского храма в селе Державино, на его территории решили построить музейное пространство «Державинское собрание» – сейчас работы находятся на финальной стадии.

Идея проекта зародилась у авторов, когда они изучали церковные записи при работе над историей храма, намеченного к реставрации.

«При изучении метрических книг наше внимание привлекли записи начала 1920-х годов. Метрические книги любого храма - это сухая хроника, сведения о рождении человека, бракосочетании и смерти. Но записи начала 20-х годов прошлого столетия из Державино — особенные. Эти записи хранятся в самодельных тетрадях из сшитых листов бумаги. Текст написан мелко, очень убористо, автор сокращал названия, отбрасывал казенные формулировки, записывал только родившихся. Эти плотные строки вызывают ассоциации с бортовым журналом корабля, который терпит бедствие. Нам стало интересно, кто был автором строк. Так мы и познакомились с отцом Николаем Еланским, который служил в Державино, а позже принял постриг под именем Феофан», – рассказывает автор проекта «Но мы остаемся здесь» Ольга Павлова.

Имя епископа связано со знаковыми событиями ХХ века. Рассказывая о его истории, проект охватывает быт русского духовенства в 30-е годы прошлого столетия и о лишениях, которые претерпевали верующие люди в лагерях.

Открытие экспозиции «Но мы остаемся здесь» состоится 20 марта в 17:00 в Культурном центре имени А. С. Пушкина по адресу: Казань, улица Карла Маркса, 26.