В Казани откроется выставка уникальных листовок о героях Советского Союза

6 мая в Казани, в Доме Дружбы народов Татарстана, откроется выставка листовок о героях Советского Союза — представителей разных национальностей. Материалы выполнены на языках народов СССР.

«В основу экспозиции легли репринты листовок Главного политического управления РККА 1943-1944 годов, распространявшиеся на фронтах Великой Отечественной войны среди бойцов той или иной национальности», — рассказали в инфоцентре Дома Дружбы.

Листовки содержат краткую биографию и боевой подвиг советского солдата. Среди них — татарин Ильдар Маннанов, армянин Гукас Мадоян, азербайджанец Гафур Мамедов, узбек Камал Пулатов, туркмен Адагды Тахиров, грузин Чичико Бенделиани, казах Солтан Баймагамбетов, киргиз Дуйшенкул Шопоков и др.

Выставка торжественно откроется в два часа дня в зале торжеств Дома Дружбы народов Татарстана. Вход свободный.