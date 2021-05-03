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Ру Тат
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3 мая 2021  03:36

В Казани откроется выставка стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны

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Стрелковое оружие времен Великой Отечественной войны, в том числе редкие советские и трофейные образцы, представят вниманию казанцев и гостей столицы РТ. Выставка «Все для Победы» откроется в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, сообщает пресс-служба Нацмузея РТ.
Экспозиция, приуроченная к 76-летию Победы, откроется 4 мая и будет работать до 3 сентября.
Гости смогут ознакомиться не только со стрелковым оружием СССР, Вермахта, союзных войск, но также с рисунками и агитационными плакатами из фондов Национального музея Татарстана. Среди прочих в экспозицию включены ШКАС — первый советский скорострельный синхронный авиационный пулемет, появившийся в 1930 году; пистолет пулемет Дегтярева образца 1934 года и трофейный финский пистолет пулемет системы Аймо Лахти — Suomi KP/-31.

оружие великая отечественная война
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