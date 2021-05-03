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Ру Тат
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3 мая 2021  09:36

В Казани откроется выставка листовок и газет времен войны на разных языках

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В казанском Доме дружбы народов откроется выставка репринтов плакатов, листовок и газет времен Великой Отечественной войны на языках разных народов Советского Союза. Уникальная экспозиция приурочена кГоду родных языков и народного единства, объявленному в Республике Татарстан.

Впервые будут представлены публике копии листовок Политуправления Красной армии, рассказывающие о героях Советского Союза  на татарском, армянском, азербайджанском, башкирском, грузинском, киргизском, таджикском, узбекском и других языках. Кроме того, будут впервые экспонироваться присяги, которые приносили советские военные на своих национальных языках.

Отдельный стенд посвящен циклу статей писателя Ильи Эренбурга об участвовавших в войне народах Советского Союза. Это такие материалы, как «Татары», «Армяне», «Киргизы» и другие.

Электронные копии репринтов организаторы заказывали в различных музеях и архивах, включая федеральные. Часть изображений до этого никогда не экспонировалась и была известна только узкому кругу специалистов, отмечают организаторы выставки.

Экспозиция станет доступной для публики 8 мая, накануне Дня Победы. Вход на выставку будет свободным, сообщает инфоцентр Дома дружбы народов.

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