В Казани откроется выставка листовок и газет времен войны на разных языках

В казанском Доме дружбы народов откроется выставка репринтов плакатов, листовок и газет времен Великой Отечественной войны на языках разных народов Советского Союза. Уникальная экспозиция приурочена кГоду родных языков и народного единства, объявленному в Республике Татарстан.

Впервые будут представлены публике копии листовок Политуправления Красной армии, рассказывающие о героях Советского Союза на татарском, армянском, азербайджанском, башкирском, грузинском, киргизском, таджикском, узбекском и других языках. Кроме того, будут впервые экспонироваться присяги, которые приносили советские военные на своих национальных языках.

Отдельный стенд посвящен циклу статей писателя Ильи Эренбурга об участвовавших в войне народах Советского Союза. Это такие материалы, как «Татары», «Армяне», «Киргизы» и другие.

Электронные копии репринтов организаторы заказывали в различных музеях и архивах, включая федеральные. Часть изображений до этого никогда не экспонировалась и была известна только узкому кругу специалистов, отмечают организаторы выставки.

Экспозиция станет доступной для публики 8 мая, накануне Дня Победы. Вход на выставку будет свободным, сообщает инфоцентр Дома дружбы народов.