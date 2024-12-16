В Казани откроется выставка, посвященная символу 2025 года

На фото: иллюстрация к авторской сказке «Лунная фея Атлантиды» (ДВП, смешанная техника, 60,5 на 48,7 см)

Фото предоставлено Ладой Аюдаг

В Центральной библиотеке Казани 17 декабря состоится открытие новогодней выставки «Зима-красавица и Уроборус», посвященная символу наступающего года и образу зимы. Об этом «Татар-информу» сообщила председатель Казанского отделения ПСХ СНГ Лада Аюдаг.

«Самым древним известным змеем в культурах разных народов является именно Уроборус (традиционная транслитерация „уроборос“ — свернувшийся в кольцо змей, кусающий себя за хвост — прим. Т-и). Змей скандинавского эпоса, пожирающий свой бесконечно растущий хвост, изогнувшийся в кольцо, является символом вечности (связь мирового змея Ёрмунганда с древнегреческим символом неочевидна — прим. Т-и). Его образ берет свое начало с 4700 года до нашей эры, из Древнего Египта», — заявила собеседница агентства.

На фото: Марианна Разногорская, «Зимние яблони» (холст, масло, 40х60 см)

Уроборосов можно будет увидеть на декоративном панно по мотивам орнаментов ирландской Келлской книги художницы Татьяны Шаталиной.

На картине председателя Казанского отделения ПСХ СНГ Лады Аюдаг зрители познакомятся с иллюстрацией к авторской сказке «Лунная фея Атлантиды», где циркач-атлант укрощает змея-дракона. Мудрая кобра украсила плечо героини другой картины художницы — «Эритрея. Хранительница золотых яблок Атлантиды» из цикла «Подиум времени». А образ зимы будет представлен прекрасной девой «Январь» из популярного цикла «Двенадцать месяцев».

На фото: Лада Аюдаг, «Эритрея. Хранительница золотых яблок Атлантиды» (портрет художницы Мили Нуруллиной) (ДВП, масло)

Настоящий «Зимний романс» красочно покажет Надия Голощапова (Ижевск). Классическими зимними пейзажами порадуют зрителей профессор КГАСУ, заслуженный деятель искусств Закир Батраев, член Союза дизайнеров России Ирина Краснова-Волгина, член Союза художников Татарстана Марианна Разногорская, а также художницы Марина Абрамова, Мария Ахматянова, Татьяна Гнездилова, Вероника Музафарова, Анна Новикова и Наталья Червякова.

На фото: Закир Батраев, «Зимняя Казань» (картон, масло, 70 х 50 см)

Взрослых художников своими работами поддержат воспитанники изостудии «Простор» Казани, изобразившие не только празднование Нового года на своих рисунках, но и самых разных уроборосов.

На открытии со стихами и песнями выступят казанские поэты и музыканты.

На фото: Лада Аюдаг, «Январь», из цикла «Двенадцать месяцев» (картон, масло, 33,5 х 49 см)