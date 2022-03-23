В Казани откроется выставка, посвященная первому в мире создателю видеомагнитофона

Фото предоставлено пресс-службой музея

Казанский Музей социалистического быта приглашает познакомиться с исторической фигурой – создателем первого в мире видеомагнитофона. Мало кто знает, что просмотрам первых видеозаписей человечество обязано Александру Понятову – выходцу села Русская Айша в Татарстане.

В этом году исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося инженера, совершившего переворот в видеозаписывающей индустрии. Удивительную историю простого парня из села рассказал директор музея соцбыта Рустем Валиахметов.

«Многие знают о знаменитой американской электротехнической и радиоэлектронной фирме Ampex, но мало кому известно, что расшифровывается она как Alexander М. Poniatoff EXperimental. Именно Понятов был создателем знаменитой компании. В 50-е годы он презентовал первый видеомагнитофон, тем самым совершив революцию в индустрии. Назывался он VR-1000, а цена его достигала 50 тыс. долларов. С этого момента компания Ampex становится лидером в производстве видеомагнитофонной техники», – рассказал Валиахметов.

Интересно, что став богатым и знаменитым в Америке, Александр Понятов никогда не забывал о своих корнях. Перед всеми офисами он рекомендовал высаживать березы, а его собственный особняк под Сан-Франциско именовался Villa Kazan.

Гости выставки через архивные фотографии смогут проследить жизненный путь земляка, а также узнать о нем как о профессионале своего дела, человеке труда и железной дисциплины.

В музее также будет представлен самый известный советский видеомагнитофон – ВМ-12. Кроме того, будет рассказано о других моделях советской видеотехники. Также можно будет увидеть, как выглядели видеокассеты отечественного производства.

Гости музея смогут воспользоваться видеомагнитофоном и даже самостоятельно выбрать кассету для просмотра на винтажной технике.

Работа экспозиции продлится до первого апреля.