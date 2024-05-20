В Казани откроется выставка, посвященная Николаю II и его семье

В музее Казанской епархии вскоре откроется выставка «Царственная святость: Российский император Николай II и его семья». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал директор музея Казанской епархии иеромонах Аркадий (Логинов).

«Я очень рад, что у нас получилось в этом году организовать этот проект, потому что Казань – город с очень богатой исторической традицией, но до сих пор здесь тема, связанная с Российской Империей, а именно с её конкретным представителем – святым страстотерпцем царем мучеником Николаем II, последним представителем династии Романовых, как-то мало знакома. При этом Казань входит в национальный туристический проект “Императорский маршрут”, поэтому мы решили, что сказать слово о последнем российском императоре совершенно необходимо», – отметил он.

Открытие пройдет 22 мая в 17:00. На нем можно будет услышать выступление ведущих хоров епархии, пообщаться с авторами экспозиции и приглашенными гостями. Сама выставка продлится до 31 июля 2024 года.

По словам авторов экспозиции, посетить её могут люди любого возраста и уровня знаний об императорской семье. Экспозиция поможет познакомиться с Николаем II, его политической и духовной жизнью.

На выставке можно будет увидеть множество фотографий из жизни императорской семьи, подлинные личные вещи, видеоматериалы, а также уникальные исторические документы, например, коронационные альбомы, приглашения на церемонию коронации, меню этого торжества, сувениры и афиши с коронационных торжеств.