В Казани откроется выставка, посвященная 20-летию Профессионального союза художников СНГ

21 июня в Храме всех религий в поселке Старое Аракчино состоится открытие выставки декоративно-прикладного искусства, посвященное 20-летию Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ (центр г. Москва). Об этом «Татар-информу» сообщила председатель отделения, член Творческого союза художников России и Международной федерации художников Лада Аюдаг.

«За это время было проведено 150 коллективных выставок — большая часть в Казани, в городах России, ближнего и дальнего зарубежья. Это огромный труд общественной организации, включающей 118 художников и двух искусствоведов», — поделилась собеседница агентства.

На юбилейной выставке посетители смогут увидеть работы Марины Абрамовой — куратора выставки, Лады Аюдаг, Татьяны Шаталиной, Михаила Краева, Риммы Равиловой, Тимура Хайруллина, Светланы Константиновой, Надии Годощаповой из Ижевска, Елены Курносовой из Заинска.

Также в экспозиции будут представлены авторские украшения Людмилы Симоновой и Ирины Красновой-Волгиной, куклы Аллы Сурковой, печворк Татьяны Гнездиловой и Вероники Музафаровой, скульптуры малых форм Татьяны Тэнч, Веты Айбетовой, Мориса Циклаури, авторские костюмы Дины Лебедевой и Ольги Солдатовой.

В программе открытия запланировано награждение художников, выступление композитора и исполнительницы романсов на стихи казанских поэтов Алсу Валеевой, перфоманс «Художники и поэты», просмотр документального фильм «На просторах Татарстана» — о выставках, которые Казанское отделение ПСХ СНГ провело к 100-летию ТАССР в России и за рубежом.