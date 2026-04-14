В Казани откроется выставка, посвященная 150-летию Союза театральных деятелей России

В Казани 15 апреля в Историческом парке «Россия – Моя история» откроется масштабный выставочный проект «150 артистов. Союз театральных деятелей». Экспозиция будет доступна в павильоне №2 и представит историю отечественного театра через современные мультимедийные форматы.

Проект посвящен 150-летию театрального сообщества и раскрывает судьбы выдающихся деятелей сцены – от XIX века до наших дней. Посетители смогут познакомиться с историей становления профессионального объединения артистов – от Общества взаимного вспоможения русских артистов до современной деятельности Союза театральных деятелей России.

«Мы задумывали эту выставку, чтобы с помощью новейших технологий и современных выставочных решений рассказать о главном: о людях театра – артистах, создателях, творцах, которые не представляли свою жизнь без этого трудного и прекрасного искусства», – отметил председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков.

По его словам, истории артистов отражают путь длиной в полтора века и способны вдохновить посетителей на более глубокое знакомство с театральным искусством.

Экспозиция включает мультимедийные экраны, сенсорные столы и виртуальные книги. Среди элементов – «оживающие» портреты делегатов первого Всероссийского съезда сценических деятелей 1897 года, материалы о театре XIX века, эскизы костюмов Всеволода Мейерхольда, а также редкие фото– и видеохроники.

Директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин подчеркнул значение театра в историческом контексте. «В самые темные периоды истории театр помогал людям выстоять, сохранить достоинство, надежду и внутренний свет», – сказал он.

Он также добавил, что мультимедийный формат позволяет по-новому раскрыть судьбы выдающихся деятелей сцены и передать духовную силу искусства.

Отдельный раздел выставки посвящен артистам, прошедшим Великую Отечественную войну, включая Анатолия Папанова, Владимира Этуша и Зиновия Гердта. Завершает экспозицию блок о современных проектах и перспективах Союза театральных деятелей России.

Проект реализован Союзом театральных деятелей Российской Федерации и Фондом гуманитарных проектов при поддержке Министерства культуры России и Президентского фонда культурных инициатив.