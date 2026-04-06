В Казани откроется выставка Полины Илюшкиной «Индия – Россия: 555 лет дружбы»

Фото: официальный портал Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана

В Доме Дружбы народов Республики Татарстан 7 апреля в 17:00 состоится открытие художественной выставки заслуженного деятеля искусств РТ Полины Илюшкиной «Индия – Россия: 555 лет дружбы», сообщили в Информационном центре ДДНТ.

Казанская художница-ориенталист подготовила совместно с оркестром «Ренессанс», Ассамблеей и Домом Дружбы народов Татарстана художественно-музыкальную выставку. На ней представлены картины, написанные в Татарстане, России и во время творческой поездки в Индию, где художница участвовала в арт-симпозиумах в городах Удайпур и Джайпур, а также провела несколько дней в вынужденном карантине в Ахмедабаде. В экспозицию вошли серии живописных и графических работ, изображающих жизнь, культуру и влияние современной глобализации на быт и мировоззрение народов, а также другие произведения, созданные в мастерской автора.

Фото: официальный портал Ассамблеи и Дома Дружбы народов Татарстана

Изюминкой выставки, согласно сообщению Дома Дружбы народов РТ, стала серия натурных портретов индийских и российских творческих деятелей, а также жанровые сцены из жизни местных жителей. Экспозиция помогает народам двух стран узнавать культуру и обычаи друг друга, что будет способствовать взаимопроникновению творческого опыта и расширению культурного обмена.

Полина Илюшкина – заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, член-корреспондент Международной академии культуры и искусства, член Союза художников России и Творческого союза художников России. В 2024 году награждена благодарностью Раиса РТ за участие в подготовке и проведении XVI саммита БРИКС в Казани. В 2022 году получила памятный знак РТ к 135-летию Габдуллы Тукая. В 2021 году награждена серебряной медалью «Достойному» Российской академии художеств и золотой медалью Творческого союза художников России.

Художница является участницей более 300 академических, международных и всероссийских выставок, включая «Россия – Исламский мир. Kazan Forum» (2025), «XVI саммит БРИКС» (2024) в Госсовете РТ, «РОССИЯ XIV» (2024) в Новой Третьяковке, «Россия – Горизонты» (2022–2024) в Государственном историческом музее. Провела более 50 персональных выставок в Турции, Германии, Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах. Работы художницы находятся в коллекциях Российской академии художеств, Международной академии культуры и искусства, Государственного музея изобразительных искусств РТ, а также в государственных и частных собраниях в России и за рубежом.

Во время саммита БРИКС с 22 по 24 октября 2024 года в Государственном Совете РТ прошла выставка Полины Илюшкиной «По странам БРИКС», приуроченная к мероприятию. Художница изобразила исторические места, архитектурные памятники, культуру и традиции народов стран БРИКС. Центральным экспонатом стал портрет Владимира Путина, написанный на Всемирном фестивале молодежи в Сочи в марте 2024 года по эскизам, сделанным с натуры во время его выступления. Выставку посетила 31 делегация из 22 стран – более 1500 человек.