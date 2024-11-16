В Казани откроется выставка «По следам саммита БРИКС»

17 ноября во Вселенском храме Ильдара и Ильгиза Хановых пройдет экспресс-выставка «По следам саммита БРИКС». Мероприятие в рамках IX Международного Кутуй-феста проведет Казанское отделение Профессионального союза художников СНГ, рассказала «Татар-информу» председатель этого отделения художников Лада Аюдаг.

На выставке будут представлены работы и самой Аюдаг. Так, на холсте «Догон» посетители увидят представителя самого загадочного африканского племени, хранящего легенду о предках, прибывших с планеты В — спутника Сириуса.

На фото: картина «Догон», 2001 г. ДВП, масло, 35 х 50,5 см

Смелыми мазками дружбу между людьми показала в своей работе «Мудрость» Елена Лобашова.

Татьяна Шаталина решила изобразить понравившийся ей момент саммита БРИКС, когда Премьер-министр Индии Нарендра Моди благословил казанский чак-чак.

На фото картина: «Моди. Благословение чак-чака». 2024 год, холст, темпера, 20 х 30 см.

А на картине Любови Яковлевой будет представлена прекрасная креолка из Бразилии.

Традиционный осенний бал поэзии и музыки Кутуй-феста откроется концертом, на котором выступят поэты Валерий Орлов, Маргарита Графова, Инесса Фахрутдинова, Павел Антонов и другие.

На фото: работа «Креолка», 2024 год. Холст, масло, 30×40см.

Романсы на свои стихи и стихи казанских поэтесс, ведущих бала — Лады Аюдаг и Елены Черняевой исполнит автор музыки Алсу Валеева. Прозвучит инструментальная музыка в исполнении Геннадия Наумова (саксофон) и Гузель Щербининой (фортепиано).

Саммит БРИКС в Казани проходил с 22 по 24 октября. Международное событие собрало делегации из более чем 30 стран, причем свыше 20 государств были представлены на самом высоким уровне.