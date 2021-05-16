В Казани откроется выставка «От мушкета до автомата: из истории стрелкового оружия»

18 мая в 15.00 в Музее Пушечного двора Музея-заповедника «Казанский Кремль» состоится открытие выставки «От мушкета до автомата: из истории стрелкового оружия» из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Выставка отражает путь развития ручного огнестрельного оружия от фитильного до автоматического.

В экспозиции представлено огнестрельное оружие России, США, Японии, Турции, Италии и других стран Европы и Азии. Среди экспонатов — охотничье и боевое оружие XVIII-XIX вв., многозарядные винтовки конца XIX века, автоматическое оружие армий СССР и Германии 1940-х годов.

Особый интерес представляет дуэльный гарнитур XIX века производства мастера Адама Кюхенрейтера, который принадлежал известной баварской оружейной династии.

Выставка будет работать до 3 октября 2021 года.