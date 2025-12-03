В Казани откроется выставка об истории художественных интерпретаций Шурале в ХХ веке

В Национальной библиотеке Республики Татарстан 6 декабря откроется выставка-инсталляция «Кытыклы-мытыклы или Краткая история иллюстрирования Шурале», рассказывающая о 12 самобытных художественных интерпретациях поэмы Габдуллы Тукая в истории искусства ХХ века, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе регионального отделения «Движения первых».

«Мы занялись выставкой, посвященной творчеству Габдуллы Тукая, не случайно. Дом "Движения Первых" располагается в здании бывшей Клячкинской больницы, где в одной из палат на первом этаже поэт провел последние недели своей жизни. В преддверии года, посвященного Тукаю, в Татарстане и в честь наступающего 140-летия поэта появилась идея создать такой выставочный проект. Шурале – один из самых популярных героев татарского фольклора. На страницах поэмы Тукая он предстает перед нами трикстером и весельчаком. Кстати, помимо этого, известно, что сам поэт подписывался в своих сатирических произведениях как Шурале, ассоциируя себя с этим героем», – рассказала агентству заместитель руководителя «Движения Первых» в РТ Диляра Галеева.

«Мы решили подобрать 12 самых ярких и самобытных иллюстраций, и через эту выставку-инсталляцию предлагаем всем желающим, особенно подросткам и молодежи, познакомиться с Тукаем и его творчеством в новом формате. Также мы хотим показать развитие книжной графики в нашей стране через иллюстрации ключевого деятеля казанского авангарда Иллариона Плещинскиого, заслуженного деятеля искусств ТАССР Баки Урманче и других», – добавила она.

В рамках выставки пройдет подростковая практическая лаборатория по иллюстрации и сторителлингу «Новые приключения Шурале». Кураторами станут преподаватели Школы «Новая Смена».

В течение двух дней участники лаборатории сторителлинга обучатся азам драматургии и придумают новые истории, в которые попадает Шурале. В это время иллюстраторы придумают, как Шурале может выглядеть в современной интерпретации, и создадут графические работы к текстам лаборатории сторителлинга. Итогом проекта станут современные истории приключений Шурале и его визуальных воплощений.

Принять участие приглашаются подростки от 14 до 18 лет. Подать заявку можно по ссылке до 13:00 5 декабря. Участие бесплатное, кураторы свяжутся с теми, кто прошел отбор.

Выставка задумана как путешествующий проект. До середины января она проработает в Национальной библиотеке РТ, а после отправится по городам республики.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.