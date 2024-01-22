В Казани откроется выставка о связи Татарстана и Донбасса

23 января в Национальном музее Татарстана откроется передвижной выставочный проект «Татарстан – Донбасс: 100 лет истории».

Главной частью проекта является экспедиционная. Работники музея отправятся в поездку по районам республики, чтобы собрать материалы о татарстанцах, которые участвовали в промышленном и культурном строительстве Донбасса.

«Проект посвящён многолетней исторической, историко-культурной, социальной связи Татарстана и Донбасса, которые, казалось бы, очень далеки друг от друга. Но, как выяснили сотрудники Нацмузея, у нас много общего. И самое главное – у нас общая история», – поделилась куратор проекта и заведующая экскурсионно-туристическим отделом Нацмузея РТ Анастасия Мокрополова.

В Казани выставка продлится всего неделю, а после отправится по другим районам Татарстана.