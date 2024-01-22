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В Казани откроется выставка о связи Татарстана и Донбасса
23 января в Национальном музее Татарстана откроется передвижной выставочный проект «Татарстан – Донбасс: 100 лет истории».
Главной частью проекта является экспедиционная. Работники музея отправятся в поездку по районам республики, чтобы собрать материалы о татарстанцах, которые участвовали в промышленном и культурном строительстве Донбасса.
«Проект посвящён многолетней исторической, историко-культурной, социальной связи Татарстана и Донбасса, которые, казалось бы, очень далеки друг от друга. Но, как выяснили сотрудники Нацмузея, у нас много общего. И самое главное – у нас общая история», – поделилась куратор проекта и заведующая экскурсионно-туристическим отделом Нацмузея РТ Анастасия Мокрополова.
В Казани выставка продлится всего неделю, а после отправится по другим районам Татарстана.
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