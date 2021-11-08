В Казани откроется выставка о группе немецкого Сопротивления «Белая роза»

Завтра, 9 ноября, в Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма, в Казани откроется выставка, посвященной студенческой группе антинацистского Сопротивления «Белая роза», действовавшей в Германии в годы Второй мировой войны. Экспозиция разместится в Национальной библиотеке РТ.

У выставки два официальных языка — немецкий и русский. Ее посетители смогут узнать о деятельности молодежных организаций времен Третьего рейха, о жизни и судьбе ведущих участников группы «Белая роза», о пяти показательных процессах по их делу и о немецком судопроизводстве нацистской эпохи.

Отдельное место будет отведено подвигу Мусы Джалиля, казненного нацистами по той же статье, что и один из основателей «Белой розы» — уроженец Оренбурга Александр Шморель.

Экспозиция уже побывала во многих городах России, среди которых — Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, Брянск, Иркутск и другие. Организаторами события выступают Мюнхенский фонд имени «Белой розы», благотворительные фонды «Евразия» (Оренбург) и «Счастливые истории» (Казань), Национальная библиотека Татарстана.

На открытии выставки с презентацией знаменитого поэтического сборника Мусы Джалиля «Моабитские тетради» выступит руководитель фонда «Евразия» Игорь Храмов. Кроме того, всем желающим будет предложено посмотреть документальный фильм «Подпольщики. В логове зверя». Начало мероприятия запланировано на 10.30.