В Казани откроется выставка молодых художников Чувашии 17 февраля

Выставочный зал Дома Дружбы народов Татарстана представит 17 февраля этого года проект современного искусства «Чувашия Молодая», подготовленный региональным отделением «Союз художников Чувашии». Об этом сообщает Министерство культуры Республики Татарстан.

Первая подобная выставка выпускников художественно-графического факультета Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева прошла около десяти лет назад. Нынешний проект объединил работы студентов и выпускников целого ряда учебных заведений: Чебоксарского художественного училища, Чувашского педагогического университета, а также Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова и Санкт-Петербургской академии художеств имени И.Е. Репина.

Экспозиция предлагает свежий взгляд на изобразительное искусство, сочетая традиции и новаторство, этнические мотивы и актуальные художественные практики. Главная цель проекта — предоставить площадку молодым талантам, продемонстрировать динамику развития современного искусства в Чувашии и укрепить культурные связи между регионами. Концепция выставки строится на идее преемственности и обновления.

Председатель регионального отделения «Союз художников Чувашии» Владимир Мудров отметил, что идея выставки родилась по инициативе члена Российской академии художеств Александра Федорова. По его словам, отборочная комиссия выбрала достойные работы, отражающие разнообразие школ, стилистических направлений и особое художественное видение молодых авторов.

Начало мероприятия в 15:00. Выставка будет работать по адресу: улица Павлюхина, 57к1, Дом Дружбы народов Татарстана.