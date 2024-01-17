В Казани откроется выставка «Мечта», посвященная вековому юбилею «Алых парусов»

Фото предоставлено Ладой Аюдаг

18 января в казанском музее «Савиновские сюжеты в предметах» откроется выставка «Мечта», посвященная юбилею повести «Алые паруса» Александра Грина. Ранее её столетие отметили на родине писателя выставкой «100 лет под „Алыми парусами“» на родине писателя в музее А. Грина в городе Кирове. Часть выставки прибыла в Казань.

«Впервые зритель увидит несколько работ в подлинниках и часть — онлайн», — сообщила «Татар-информу» председатель Казанского отделения ПСХ СНГ Лада Аюдаг.

Авторы картин — известная казанская арт-группа «Бегущие по волнам», художницы Лада Аюдаг и Таня Тэнч, рисующие каждую картину вдвоём.

Цикл картин «Мечта», выполненных на холстах акрилом и частично с использованием компьютерной графики, состоит из десяти работ.

Одиннадцатая картина «Мечта. Палестина» была подарена Обществу дружбы между Россией и Палестиной в Республике Чувашия и стала участницей нескольких международных выставок «Душа Палестины».

Музей «Савиновские сюжеты в предметах» располагается в детской библиотеке № 45 ЦБС Казани. Возглавляет музей его создатель, уникальная личность — Любовь Новикова. Она профессиональный музеолог, поэтесса, известный краевед, имеет много публикаций об истории родного края в различных изданиях, автор книги «Краеведческая баллада. Кунтечи. Тарлыши. Казань».

Начало — в 16 часов.