В Казани откроется выставка косплей-работ о детях с аутизмом

Во Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, 2 апреля, в галерее современного искусства в Казани откроется выставка «Дети АУ». Главными ее героями станут подростки с метальными особенностями. Об этом «Татар-информу» сообщили организаторы мероприятия.

«В этом году в экспозиции выставки "Дети АУ" будут представлены косплей-работы портретов известных художников – Васнецова, Репина, Брюлова, Пикассо, Ботичелли и других. Главный принцип схожести косплея с оригиналом будет достигаться светом, костюмами, гримом. Внутренний мир героя схож с внутренним миром наших резидентов. Это будут мультипликационные работы детей, аудиофайлы, их высказывания, цитаты, их фотографии», – сообщила руководитель центра «Крылья» Альбина Нафигова.

На выставке состоится презентация нового инклюзивного центра для подростков с ментальными особенностями «Крылья» в рамках проекта «Добрая Казань». Также будет представлен новый проект театрального направления «Вербатим» под рабочим названием «Выпускной».

«В этом году в "Крыльях" будет несколько выпускников, которые заканчивают 9 класс, сдают ОГЭ. Это дети, которые учатся в обычных школах. И это для них очень важный момент в жизни», – добавила театральный педагог, автор проекта Дарья Гуськова.

Проект реализуется при поддержке гранта Раиса РТ.