В Казани откроется выставка ко Дню Победы с экспонатами военных лет и плакатами о доблести татарстанцев

В Доме Дружбы народов Татарстана 6 мая откроется ежегодная выставка, приуроченная к 9 мая, сообщили в Министерстве культуры РТ. В экспозиции представят экспонаты военного времени, стенды и плакаты о трудовой и воинской доблести жителей республики в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Организаторами выставки выступили Дом Дружбы народов Татарстана и Музей-мемориал Великой Отечественной войны (филиал Национального музея РТ). Выставочная экспозиция «Дни воинской славы России: «О героях и сражениях» будет работать до 18 мая. Начало мероприятия в 15:00.

В этот же день состоится концерт, посвященный 81-й годовщине Победы. Вокальный ансамбль «Жемчужинки» и солисты ансамбля Многонациональной воскресной школы Казани представят программу «Мы помним».

Гостями мероприятия станут ветераны, члены семей участников боевых действий СВО, а также председатели национально-культурных объединений РТ. В программе прозвучат песни и мелодии военных лет. Концерт пройдет в 16:00 в концертном зале Дома Дружбы в рамках Года единства народов России и Года воинской и трудовой доблести в РТ.