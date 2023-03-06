В Казани откроется выставка четырех художниц «Дама с веером»

Завтра, 7 марта, в Казани состоится открытие выставки «Дама с веером» четырех художниц Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ. Работы с живописными красавицами представит председатель отделения Лада Аюдаг.

Ирина Краснова-Волгина покажет шекспировских героинь, изображенных в сдержанных тонах пастелью. Ярких африканок и отчаянных испанок наряду с китайскими скромными дамами с круглыми веерами создали мастерицы печворка Татьяна Гнездилова и Вероника Музафарова.

По мнению авторов работ, веера современниц волнуют не меньше, чем их предшественниц из Китая и Японии — именно с Дальнего Востока пришел этот предмет гардероба.

Сначала, в XVII веке, веера в странах Европы были роскошью: их делали из слоновой кости и украшали драгоценными камнями, золотом и серебром. Веера расписывали такие великие французские художники, как Ватто и Буше.

Позднее, в XVIII веке, веер превратился в массовый инструмент для выражения чувств. Он оставался популярным аксессуаром и в XIX веке — как раз тогда этот предмет начали изготавливать из перьев.

Экспозиция будет представлена в музее «Савиновские предметы в сюжетах» при библиотеке №45. Выставку художниц поддержат воспитанники изостудии «Простор».

На открытии авторские стихи о весне прочтут Елена Черняева и сама Лада Аюлаг. Начало — в 15.00.