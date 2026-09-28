В Казани откроется выставка «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет. Место памяти»

Завтра, 29 сентября, в Национальной художественной галерее «Хазинэ» на территории Казанского Кремля состоится открытие историко-художественной выставки «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет. Место памяти». Об этом сообщает пресс-служба полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе.

Предполагается, что среди гостей церемонии открытия будут вице-премьер РТ Лейла Фазлеева, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте России и первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Елена Малышева, а также член-корреспондент Российской академии художеств, заместитель председателя правления Объединения московских скульпторов Московского союза художников Петр Баранов.

После церемонии там же должно состояться рабочее совещание по вопросам реализации Федерального закона от 21 апреля 2025 года №74-ФЗ «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов», в котором примут участие представители органов государственной власти Татарстана, общественных организаций и экспертного сообщества.

В Республике Татарстан по инициативе полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова реализуется общественный проект «Герои Отечества», направленный на увековечение памяти погибших защитников Отечества и поддержку участников героических событий.