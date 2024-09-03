В Казани откроется скульптурная композиция, посвященная приезду Пушкина

6 сентября в Казани проведут серию мероприятий, приуроченных к 225-летию русского поэта Александра Пушкина. В частности будет открыт новый мемориал, посвященный пребыванию классика в городе, сообщает мэрия.

Открытие скульптурной композиции, автором которой выступил российский мастер Тимофей Тюрин, запланировано в 11 часов. Монумент установят по адресу: ул.Московская, 58. Здание, известное как Дом профессора Карла Фукса, Пушкин посетил в сентябре 1833 года.

В программе также запланированы выставки, презентация книги и открытие скульптурной композиции. События пройдут в рамках реализации историко-культурного и просветительского проекта «Пушкин и Казань», инициатором которой является Русское национально-культурное объединение РТ, при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова.