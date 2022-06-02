В Казани откроется Школа вождения электросамокатов

На Центральном стадионе Казани в течение двух дней, 3 и 5 июня, все желающие смогут посетить бесплатные уроки «Школы вождения электросамокатов». Об этом сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

Пришедшие пройдут инструктаж и узнают о внутреннем устройстве самокатов, а также получат практические навыки, потренировавшись в езде по территории, ограниченной конусами.

В пятницу, 3 июня, школа будет работать с 12.00 до 20.00, в воскресенье, 5 июня, — с 14.00 до 21.00. Шатер разместится по адресу: ул. Ташаяк, д. 2 (ориентир — парковка). Окажутся задействованы шесть человек: администратор, два промоутера и три тренера.

Уроки будут вестись в группах до пяти человек, для чего выделят 15 электросамокатов. Длительность одного занятия не превысит 15 минут, обучающиеся должны быть старше 18 лет.

«Проект <…> прежде всего имеет социальную направленность, он нацелен на пропаганду Правил дорожного движения и правил эксплуатации электросамокатов, повышение культуры и безопасности вождения транспортных средств», — прокомментировал инициативу глава Комитета по транспорту исполкома Казани Амир Сафин.

«В конечном итоге результаты скажутся на безопасности, эффективности и доступности транспортной инфраструктуры», — убежден чиновник.