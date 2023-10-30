В Казани откроется представительство Национального центра помощи пропавшим детям

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казани при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова откроется представительство Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Об этом сообщает пресс-служба руководителя РТ.

Напомним, что республиканское отделение национального центра уже больше года работает в Менделеевске, а теперь появится и в столице республики. Сегодня татарстанское отделение подписало соглашение о взаимодействии с Главным управлением МЧС России по РТ.

Как отметил начальник ГУ МЧС России по Татарстану Рафис Хабибуллин, взаимодействие между управлением и центром уже налажено — представители последнего только за 2023 год 268 раз участвовали в поисковых операциях по всей республике.

«Поэтому понимание есть, и так же будем и в дальнейшем работать», — сказал он.

В ряды татарстанского отделения входят почти 100 добровольцев, которые активно участвуют в поисково-спасательных мероприятиях, организуют просветительские и благотворительные акции для детей и подростков.

Руководитель отделения Наццентра в Татарстане Альбина Сагирова подчеркнула, что соглашение с ГУ МЧС по РТ позволит повысить эффективность поиска пропавших и качество профилактической работы с населением.

Напомним, что сегодня волонтеры татарстанского отделения Наццентра встретились с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Их работа получила высокую оценку со стороны руководителя республики. Он поблагодарил их за их активную жизненную позицию и пообещал добровольцам всестороннюю помощь и поддержку.

Для увеличения скорости реагирования на поступающие заявки председатель попечительского совета Национального центра помощи детям Елена Мильская вручила добровольцам сертификат на приобретение автомобиля «УАЗ Патриот».

Фото: пресс-служба Раиса РТ