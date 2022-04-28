В Казани откроется первый спорткомплекс для детей и взрослых с ОВЗ

В Казани завершилось строительство первого специализированного спорткомплекса для занятий детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Здание, расположенное на территории мечети «Ярдэм», планируется открыть в преддверии Ураза-байрама — в начале мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Площадь здания составляет 1,2 тыс. кв. метров. На первом этаже расположен многофункциональный спортзал и тренировочный зал для посетителей на инвалидных колясках. По словам имама-хатыба мечети Илдара хазрата Баязитова, оборудование комплекса позволит проводить тренировки по многим паралимпийским видам спорта: флорболу, бочче, футболу, мини-футболу, волейболу и баскетболу. В дальнейшем к этому планируется добавить тренировки по фехтованию.

На втором этаже расположены залы для силовых и кардиотренировок, массажный кабинет и кабинет с оборудованием для электрической мышечной стимуляции. Для их оснащения потребовалось закупить 25 специальных тренажеров на сумму порядка 12 млн рублей.

Планируется, что занятия в комплексе будут ежедневными, к ним подключат 18 тренеров с профессиональным образованием и сертификатами по работе с людьми с ОВЗ.

Ранее данной категории казанцев приходилось заниматься в обычных спорткомплексах города. С идеей строительства специального центра в августе прошлого года выступил мэр Казани Ильсур Метшин.