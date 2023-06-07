8 июня в Казани откроется первый Комплексный центр социального обслуживания населения. Отделение предназначено для пожилых людей с ментальными когнитивными нарушениями, с ранними этапами деменции, потерей памяти, а также для молодых инвалидов с 18 лет. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Завтра открываем отделение на Тинчурина, 3б. Работая с октября в режиме предоткрытия, видим, что есть результат. Фактически каждый второй молодой инвалид начинает адекватно реагировать на ситуации, которые могут возникнуть в общественном транспорте, умеет добираться до места назначения, знает, как купить продукты в магазине, получить помощь при необходимости», – рассказала спикер.

Отделения дневного пребывания для пожилых и инвалидов начали открываться в Татарстане на базе центров реабилитации, социального обслуживания населения с 2020 года. Их деятельность направлена на социализацию людей с ментальными нарушениями и преодоление изоляции от общества, развитие социально-бытовых навыков. Услуги здесь предоставляются в течение четырех часов. Таким образом, у родителей инвалидов появляется свободное время, которое они могут посвятить себе. Центр работает в две смены и рассчитан на 60 человек.

«Детей с инвалидностью, ментальными нарушениями обучают основам личной гигиены, умению пользоваться бытовой техникой, приборами, ухаживать за собой и личными вещами, ориентироваться в общественном пространстве. Задача – воспитать и научить. У нас есть благодарности от родителей, они видят прогресс», – подчеркнула Зарипова.

В отделениях дневного пребывания социальные услуги в 2020 году получили 159 человек. На 1 мая этого года услуги оказаны 913 гражданам.