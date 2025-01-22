В Казани откроется первый 3D-музей СВО

В Гуманитарном центре «Молодой гвардии Единой России» РТ (Казань, ул. Жуковского, 12) 23 января в 15:00 откроется первый 3D-музей СВО.

Как сообщает пресс-служба молодой гвардии, мероприятие пройдет в формате интерактивных станций, где молодогвардейцы проведут студентам мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению теплых стелек для бойцов, окопных свечей и различных комплектующих для военнослужащих с использованием 3D-принтера. Также будет организован урок по управлению БПЛА.

«В рамках 3D-музея посетители смогут погрузиться в историю специальной военной операции через виртуальные очки, где в виде интерактивных сцен и мультимедийных материалов будут представлены причины, цели и ключевые события СВО. Они увидят героев — военнослужащих, медиков, спасателей и мирных жителей, а также ознакомятся с российской техникой и техникой противника, включая авиацию, танки и дроны. Важные события, такие как освобождение Мариуполя и бои за Артемовск, восстановление городов, гуманитарные грузы и поддержка участников СВО и их семей. Также смогут ознакомиться с данными в цифрах о вооружениях, героях, крупных сражениях и линиях боевого соприкосновения и многое другое», - говорится в сообщении.

С приветственным словом выступит депутат Госсовета РТ, Герой России Расим Баксиков, а депутат Госсовета РТ, руководитель Регионального штаба ТРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России» Руслан Шигабуддинов презентует 3D-музей СВО для студентов.

Напомним, что с момента начала СВО Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» открыло работу Гуманитарного штаба, в рамках которого оказывалась всесторонняя помощь вынужденным переселенцам из ЛДНР, а также организовывался сбор и отправка гуманитарной помощи российским военнослужащим, участвующим в спецоперации, и жителям новых регионов России. С 29 марта 2022 года по настоящее время готовят и отправляют волонтеров на освобожденные территории ЛНР и ДНР.

Волонтеры выезжают каждые 2 недели в новые регионы России, где оказывают адресную, психологическую и медицинскую помощь, работают с детьми, помогают в оформлении документов, а также сортируют и доставляют гуманитарную помощь местным жителям. На данный момент гуманитарные миссии прошли 102 человека.

Также с начала СВО силами молодогвардейцев собрано и отправлено в ЛДНР 287,3 тонны гумгруза с необходимыми принадлежностями на общую сумму 50,7 млн рублей. Изготовлено свыше 50 тыс. окопных свечей, 20 тыс. нашлемников, 20 тыс. пятиточечников, сплетено более 10 тыс. метров маскировочных сетей.

За время своей работы Гуманитарный центр стал местом привлечения людей разных возрастов, объединенных общей целью, и на сегодняшний день свыше 600 волонтеров приняло участие в этой работе.

На сегодняшний день Гуманитарный центр ведет работу по 9 различным направлениям: сбор и отправка гуманитарной помощи, обучение и отправка волонтеров для участия в гуманитарных миссиях на новых территориях России, обучение тактической медицине, оказание первой медпомощи, начальная военная подготовка, управление БПЛА и правила безопасности при атаках БПЛА, изготовление вспомогательных приспособлений для военнослужащих (маскировочные сети, окопные свечи, сухой душ, нашлемники, пятиточечники и производство различных комплектующих на 3D-принтере).

Особое внимание уделяется работе в Лисичанске и Рубежном. Молодогвардейцы выезжали 18 раз в зону СВО с гуманитарной миссией, волонтерский центр в Лисичанске с ноября 2023-го по июнь 2024 года возглавлял молодогвардеец Азизбек Сунатуллоев.

Силами добровольцев роздано более 200 тыс. порций горячего питания и 500 тыс. литров питьевой воды. В подшефных городах организовывались досуговые мероприятия для детей, волонтеры оказывали адресную помощь пожилым людям. Молодогвардейцы проводили акции «Георгиевская ленточка», «Детям Лисичанска», «Книги Донбассу», а также впервые отметили национальный праздник Сабантуй, традиционный праздник Масленица и Всероссийскую акцию «Вальс Победы». В июле 2024 года Сунатуллоев отправился добровольцем в зону СВО, присоединившись к мотострелковому батальону «Батыр». В конце декабря 2024 года при выполнении боевого задания погиб.