9 сентября в Казани откроется первая очередь Юнусовской площади — Сад печали. В этот день для казанцев организуют развлекательную программу, передает Дирекция парков и скверов.

Так, в 17 часов жители и гости города смогут присоединиться к экскурсии «Юнусовская площадь, которую мы возвращаем», во время которой краевед Марк Шишкин расскажет о домах и людях, которые в них жили, — татарских купцах и общественных деятелях.

Кроме того, в это же время Литературный музей Габдуллы Тукая проведет обзорную экскурсию, посвященную жизни и творчеству татарского поэта. Для участия нужно заранее зарегистрироваться по ссылке.

В 18 часов начнется музыкально-поэтическая импровизация от объединения «Төенләнеш» совместно с музыкантами Булатом Абдуллиным и Диной Барвиш, а также при участии поэтесс Гузель Закировой, Миляуши Гафуровой и Лилии Низамовой.