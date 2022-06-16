В Казани откроется первая комплексная спортивная школа

В сентябре 2022 года в Казани откроется первая в городе комплексная спортивная школа. В ней детям будут доступны 9 направлений.

Заниматься можно будет в следующих секциях:

акробатический рок-н-ролл,

керлинг,

настольный теннис,

плавание,

спортивная акробатика,

спортивная гимнастика,

футбол,

хоккей,

бадминтон.

Директор новой школы Наталья Алькаева заверила, что тренировочный процесс будет организован при научном подходе. Программу составляли ведущие специалисты Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (ПГУФКСиТ). Детей будет осматривать и консультировать специалист по спортивной медицине, подчеркивает пресс-служба вуза.

«Такое сопровождение тренировочного процесса позволит исследовать функциональное состояние организма юного спортсмена», – отметила Алькаева.

Программа медико-биологического сопровождения рассчитана на 10 месяцев. Комплекс процедур, проводимых в это время, позволит создать паспорт здоровья, в котором будут зафиксированы все медицинские данные юного спортсмена начиная с 4 лет.

Комплексная спортшкола будет базироваться на объектах университета. Заниматься дети смогут в Центре гребных видов спорта, ледовом дворце «Зилант», Академии тенниса, Центре гимнастики и Дворце водных видов спорта.

