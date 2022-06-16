В Казани откроется первая комплексная спортивная школа
В сентябре 2022 года в Казани откроется первая в городе комплексная спортивная школа. В ней детям будут доступны 9 направлений.
Заниматься можно будет в следующих секциях:
- акробатический рок-н-ролл,
- керлинг,
- настольный теннис,
- плавание,
- спортивная акробатика,
- спортивная гимнастика,
- футбол,
- хоккей,
- бадминтон.
Директор новой школы Наталья Алькаева заверила, что тренировочный процесс будет организован при научном подходе. Программу составляли ведущие специалисты Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (ПГУФКСиТ). Детей будет осматривать и консультировать специалист по спортивной медицине, подчеркивает пресс-служба вуза.
«Такое сопровождение тренировочного процесса позволит исследовать функциональное состояние организма юного спортсмена», – отметила Алькаева.
Программа медико-биологического сопровождения рассчитана на 10 месяцев. Комплекс процедур, проводимых в это время, позволит создать паспорт здоровья, в котором будут зафиксированы все медицинские данные юного спортсмена начиная с 4 лет.
Комплексная спортшкола будет базироваться на объектах университета. Заниматься дети смогут в Центре гребных видов спорта, ледовом дворце «Зилант», Академии тенниса, Центре гимнастики и Дворце водных видов спорта.