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Спорт
16 июня 2022  18:13

В Казани откроется первая комплексная спортивная школа

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В сентябре 2022 года в Казани откроется первая в городе комплексная спортивная школа. В ней детям будут доступны 9 направлений.

Заниматься можно будет в следующих секциях:

  • акробатический рок-н-ролл, 
  • керлинг, 
  • настольный теннис, 
  • плавание, 
  • спортивная акробатика, 
  • спортивная гимнастика, 
  • футбол, 
  • хоккей, 
  • бадминтон.

Директор новой школы Наталья Алькаева заверила, что тренировочный процесс будет организован при научном подходе. Программу составляли ведущие специалисты Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (ПГУФКСиТ). Детей будет осматривать и консультировать специалист по спортивной медицине, подчеркивает пресс-служба вуза.

«Такое сопровождение тренировочного процесса позволит исследовать функциональное состояние организма юного спортсмена», – отметила Алькаева.

Программа медико-биологического сопровождения рассчитана на 10 месяцев. Комплекс процедур, проводимых в это время, позволит создать паспорт здоровья, в котором будут зафиксированы все медицинские данные юного спортсмена начиная с 4 лет.

Комплексная спортшкола будет базироваться на объектах университета. Заниматься дети смогут в Центре гребных видов спорта, ледовом дворце «Зилант», Академии тенниса, Центре гимнастики и Дворце водных видов спорта.
 

#спортшкола #Казань
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