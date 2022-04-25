В Казани откроется персональная выставка Terra Bular Ильдуса Муртазина

В пятницу, 29 апреля, в Музее истории государственности татарского народа и Республики Татарстан состоится открытие персональной выставки Ильдуса Муртазина под названием Terra Bular. О будущей экспозиции «Татар-информу» рассказал сам художник.

В Казанском Кремле будут представлены более 20 работ на историческую тему, а сама выставка посвящена 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, о чем говорит ее название.

«Историческая тема очень актуальна сейчас и вызывает огромный интерес аудитории, а у меня появился повод еще больше углубиться в историю. В своих работах я консультируюсь с Ильнуром Мидхатовичем Миргалеевым (руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств им. М. Усманова Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, кандидат исторических наук — прим. Т-и). В связи с последними событиями становится ясным, что мы обязаны сохранять свою идентичность и понимать, откуда наши корни. Когда я пишу свои работы, я к лицам своих героев на полотнах отношусь как к родственникам, то есть как будто это мои родственники, которые когда-то жили на этой земле», — поделился заслуженный деятель искусств Татарстана Ильдус Муртазин.

Картины мастера кисти всегда отличает лиричность, это выделяет Муртазина среди других художников. «Я уверен, что мои герои добрые, хорошие, романтичные. Возможно, именно благодаря лирике у молодежи проявится интерес к изучению истории. Наша история должна правильно толковаться и способствовать укреплению России, чтобы мы полноценно жили одной большой дружной семьей. Для этого нужно показывать красоту прошлых веков», — отмечает член Союза художников РТ.

Центральной картиной выставки станет работа под названием «Течение». На этом полотне плечом к плечу идут воины европейского и азиатского видов, так как Россия находится и на территории Европы и Азии. «Они задумчиво смотрят вдаль: что же несет течение? А за ними следует женщина с ребенком. Женщина олицетворяет Родину, а ребенок — будущее», — рассказал о работе Ильдус Муртазин.

На картине «Решение эльтебера(хана) Алмуша» изображен Алмуш хан, который принял решение о принятии ислама, и Ибн Фадлан, который описал в своих записях это историческое событие. «Купцы заморские» символизируют расцвет Волжской Булгарии, где проживало до 150 национальностей в разных поселениях, они торговали со всем миром. В картине «Луговые цветы» женщина смотрит на цветы. «Красота женщины, и эти чувства, которые вызывает любование природой, были свойственны и нашим предкам. Здесь я хотел показать, что наши предки не были какими-то варварами, это были культурные добрые люди, которым было присуще все прекрасное и человеческое», — заключил собеседник агентства.