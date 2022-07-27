В Казани откроется новый учебный корпус гимназии №18 с обучением на татарском языке

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

В Казани с началом нового учебного года в гимназии № 18 откроется новый учебный корпус, где буду преподавать на татарском языке. На данный момент в корпусе заканчивается чистовая отделка, рабочие завозят мебель. Готовность объекта сегодня оценил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

«Завершаются строительные работы в новом корпусе гимназии №18, рассчитанном на еще 300 учащихся. Это будет современная школа с большой столовой, спортивным и актовым залом», — рассказал градоначальник.

По его словам, помимо пристроя к гимназии №18 на сегодня ведутся подготовительные работы к строительству еще двух школ, их планируется открыть в 2023 году.

В новом корпусе площадью 10,7 тыс. кв. метров будут проходить занятия учащихся средних и старших классов. На первом этаже здания разместилась столовая в формате школьного ресторана, к разработке ее дизайн-проекта были привлечены студенты Казанского художественного училища им. Фешина. В основу идеи легли модернизированные татарские мотивы, вписанные в мозаичную систему.

Фото: пресс-служба мэрии Казани.

Градоначальник также осмотрел актовый зал на 350 человек, где предусмотрен балкон для зрителей и новый спортзал. На четвертом рядом с учебными классами располагается зона отдыха со светлым атриумом.

«Все работы находятся на финишной прямой. К началу учебного года в гимназии будет все, чтобы достойно встретить учеников и учителей», — подчеркнул Ильсур Метшин.