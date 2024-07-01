С 2 по 31 июля в Казани откроется мультимедийная выставка «Россия будущего», которая расскажет о достижениях прошлого и настоящего. Через нее гости смогут понять, как каждый может повлиять на благополучие и процветание страны.

Экспозиция охватывает различные сферы жизни: семью, общество, экологию и международные отношения. Всего будет организовано 16 тематических блоков, где покажут достижения предыдущих поколений, новейшие разработки ученых и перспективные проекты в разных областях.

В процессе создания выставки использовали нейросеть. С помощью нее удалось «оживить» российских императоров, с которыми посетители смогут поговорить. Нейросеть создала и образы страны через несколько десятков лет, сообщают организаторы.

Материалы подготовили в интерактивном формате. Гости смогут поучаствовать в викторинах и играх, например, собрать пазл, модели транспорта или вырастить пшеницу.

Вход на мероприятие свободный. Выставка пройдет в историческом парке «Россия – моя история» по адресу: Оренбургский тракт, 8 (павильон 2).

Экспозиция подготовлена ставропольским музейно-выставочным комплексом «Россия – моя история» при поддержке правительства Ставропольского края.