В Казани откроется мобильный пункт приема гуманитарной помощи. Об этом в своем телеграм-канале сообщила администрация Кировского и Московского районов.

В понедельник и вторник (7 и 8 ноября) пункт разместится на улице Батурина (на парковке). Продукты питания и вещи будут принимать в оба дня с 11.00 до 16.00.

Всего пунктов будет 18, четыре из которых развернут на базе торговых павильонов, еще два – на первых этажах административных зданий. 12 пунктов разместяться на базе городских спорткомплексов.