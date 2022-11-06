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Общество
6 ноября 2022  17:55

В Казани откроется мобильный пункт приема гуманитарной помощи

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В Казани откроется мобильный пункт приема гуманитарной помощи. Об этом в своем телеграм-канале сообщила администрация Кировского и Московского районов.

В понедельник и вторник (7 и 8 ноября) пункт разместится на улице Батурина (на парковке). Продукты питания и вещи будут принимать в оба дня с 11.00 до 16.00.

Всего пунктов будет 18, четыре из которых развернут на базе торговых павильонов, еще два – на первых этажах административных зданий. 12 пунктов разместяться на базе городских спорткомплексов.

 

#спецоперация на Украине
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