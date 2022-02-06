В Казани откроется межрегиональная выставка «Ладушкины сказки»

8 февраля в галерее им. Ильдара Зарипова в Казани состоится открытие выставки «Ладушкины сказки». Выставка проводится как одно из мероприятий арт-проекта «Цветария» — грантообладателя Фонда культурных инициатив Президента РФ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила председатель Казанского отделения Профессионального союза художников СНГ Лада Аюдаг.

«Творческая концепция проекта в том, что творцами-иллюстраторами предлагаемых современных сказок цикла „Цветария“ в издаваемой книге становятся сами дети, продолжая традиции российских художников», — рассказала Лада Аюдаг, автор 26 книг и 50 разных сказок.

Эпицентром экспозиции станут авторские иллюстрации к «Цветарии». На выставке будут представлены 30 работ, а также часть книжных иллюстраций разных художников к некоторым из опубликованных сказок Лады Аюдаг. Это пэйнт-графика Елены Шмелёвой, графика Алексея Анисимова (Тольятти), яркие иллюстрации казанских художников Анвара Сайфутдинова, Альберта Галимова, Марины Абрамовой, Михаила Краева — члена команды проекта-грантообладателя.

Интересным дополнением к выставке станут рисунки воспитанников изостудии «Простор» Дома детско-юношеского туризма и краеведения «Простор», кружка татарского декоративного и изобразительного искусства ЦДТ Ново-Савиновского района Казани.

По итогам конкурса, проходящего до 30 марта 2022 года, каждый призер получит в подарок книгу с иллюстрациями победителей. Книга издается издательством «Заман», одним из лучших издательств Республики Татарстан.

В рамках выставки в субботу, 12 февраля, с 10.00 до 12.00, Лада Аюдаг приглашает детей на мастер-классы по иллюстрации. Также пройдет знакомство с ее пьесой «Цветария», созданной по сказкам по предложению заведующей литературного отдела театра «Современник» Евгении Кузнецовой (Москва).

Пьеса переведена на английский язык Рушаном Люкмановым, организатором «Английского клуба» в Казани, показана московским передвижным театром-студией «Лора» в 1998 году.

В 2019 году во время гастролей в Казани студенческого театра Королевской консерватории Шотландии (Глазго, Великобритания) пьеса «Цветария» на английском языке была взята на рассмотрение к постановке одним из ведущих режиссеров театра — Али де Соузи.

Пьеса также переведена на татарский язык. Выставка продлится по 20 февраля 2022 года.