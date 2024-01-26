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В Казани откроется международный фестиваль айкидо с участием мастеров из РФ и Узбекистана
27 января в казанском Центре дзюдо «Батыр» откроется международный фестиваль айкидо. В церемонии примут участие известные мастера России и Узбекистана.
В рамках мероприятия гостей ожидают соревнования и тренировки с борцами, но и показательные выступления. А ученики на специально организованных экзаменах смогут подтвердить уровень своего мастерства.
Посетить различные события фестиваля смогут все желающие. Помимо возможности оценить зрелищный вид единоборств, гости смогут ознакомиться с его философией.
Организаторами и почетными гостями события стали вице-президент МЕАФА, президент Федерации айкидо Узбекистана Рашид Халидов, представитель РООРТ «Интернациональная организация айкидо айкикай» Алексей Мищенко, а также преподаватель, обладатель VI дан айкидо айкикай Александр Сивков.
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