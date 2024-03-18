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В Казани откроется международная выставка «Наследие Ясави и древний Туркестан»
20 марта в музее-заповеднике «Казанский Кремль» откроется выставка «Наследие Ясави и древний Туркестан». Она посвящена фигуре известного исламского проповедника, поэта и философа XII века.
Экспозиция организована историко-культурным музеем-заповедником «Әзірет Сұлтан» (Казахстан). Она будет включать три раздела: «Духовный аманат», «Наследие Ясави» и «Туркестан — столица тюркского мира». Она расскажет об историческом значении фигуры Ясави, истории Туркестана и культуре казахской степи, ее месте в мировой цивилизации.
Главная цель выставки — укрепить культурное сотрудничество между братскими казахским и татарским народами.
Экспозиция представит казанцам ценные археологические, нумизматические и этнографические экспонаты из музея-заповедника в Туркестане. Среди них — рукописи и картины, посвященные Ясави, труды его последователей, исторические артефакты, связанные с мавзолеем Ходжи Ахмеда Ясави.
Научало церемонии открятия — в 11:00. Выставка продолжит работу по 20 апреля 2024 года.
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