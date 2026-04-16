В Казани откроется международная выставка к 140-летию Габдуллы Тукая

Елена Лобашова. Г. Тукай. «День придет – вода из озера уйдет!». 2025 г. Холст, масло. 40х80 см.

20 апреля в Доме дружбы народов Республики Татарстан состоится презентация Международной выставки, приуроченной к 140-летию со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Экспозицию подготовило Казанское отделение Профессионального союза художников СНГ.

2026 год в России объявлен Годом единства народов, и в этом контексте Казань занимает особое место как столица исламского мира в стране. В этот же год отмечается юбилей Тукая – поэта, чье творчество стало важной вехой в развитии татарской литературы и вывело ее на мировой уровень. Несмотря на короткую жизнь – он прожил всего 26 лет – Тукай оставил значительное наследие. Его произведения переводили многие выдающиеся поэты, среди которых Анна Ахматова, Арсений Тарковский, Семен Липкин и Вероника Тушнова.

Дина Лебедева. «Габдулла Тукай. Муза», 2026 г. Холст, акрил, 40х40 см

Художники Казанского отделения ПСХ СНГ посвятили юбилею поэта пленэр, стартовавший в апреле 2025 года. Он охватил Татарстан, Поволжье и Казань. Итогом этой работы стала серия произведений, которые будут представлены на выставке. Каждое из них сопровождается строками из поэзии Тукая.

В экспозиции – работы, посвященные Казани, авторства Андрея Сутина, Светланы Тимофеевой, Асхата Макраева, Дании Казаковой. Зрители увидят живописное полотно «Водяная» Лады Аюдаг по мотивам произведений Тукая, а также иллюстрации к его сказкам Марины Абрамовой. Образ театральной музы поэта в виде татарской красавицы представила художница Дина Лебедева.

Лада Аюдаг. «Водяная Тукая». 2003-2008 г.Иллюстрация к сказке Лады Аюдаг «Сказка волшебницы -путешественницы». ДВП, масло. 87.6х61 см.

Отдельное место в выставке занимают пейзажи, вдохновленные природой, воспетой Тукаем. Их авторами стали Ильдар Валиуллин (Атнинский район РТ), Татьяна Пашвгина (Кипр), Ирина Краснова-Волгина, Гульчачак Ахметсалихова, Татьяна Гнездилова, Вероника Музафарова, Наталья Червякова, Елена Лобашова и Анна Мухаметгалиева. Дополняют экспозицию художественные фотографии Венеры Зариповой, сделанные в родной деревне поэта Новый Кырлай.

Особое внимание уделено пленэрной живописи по республике. В рамках открытия будет отмечена Татьяна Шаталина – победитель пленэра 2025 года. Ей вручат кубок «Лучший художник года» Казанского отделения ПСХ СНГ.

Червякова Наталья. «Тетюшинский бисквит». 2025 г. Бумага, акварель

Юмористическое направление творчества Тукая отражено в работах Казанской школы карикатуры клуба «Подросток» под руководством Изы Сайдашевой, представившей шаржевый портрет поэта. Выставку также дополняют детские рисунки учащихся детской художественной школы №2 и изостудии «Простор».

В рамках Дней татарской культуры проект продолжит литературный вечер: со стихами и песнями выступят казанские поэты и музыканты.

Ирина Краснова-Волгина «Залив на Волге», 2023 год. Бумага, пастель, 30х20 см.