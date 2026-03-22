В Казани откроется инклюзивный проект «Белая книга» для незрячих и слабовидящих

В Национальной библиотеке Республики Татарстан 23 марта 2026 года в 12:00 состоится открытие специального проекта «Белая книга» для незрячих и слабовидящих людей. Мероприятие пройдёт в рамках XIX Международного фестиваля дикой природы «Золотая черепаха», который проходит с 12 марта по 26 апреля 2026 года, сообщают организаторы.

Проект «Белая книга» – уникальное социально-ориентированное мероприятие фестиваля, с 2019 года проводимое при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В его рамках для людей с нарушениями зрения организована специальная выставка фоторабот, выполненных в технологии тактильной печати 3D. Благодаря этому посетители могут познакомиться с работами лучших фотографов дикой природы со всего мира.

«Белая книга» – это важный шаг к созданию инклюзивной среды, где стираются барьеры между людьми. Мероприятие дает детям ощущение полноценности и включенности в общее дело. Они не остаются на обочине культурной жизни города, а становятся ее активными участниками.

«Для родителей это также возможность разделить радость открытия со своими детьми в комфортной и доброжелательной атмосфере, почувствовать поддержку общества», – отмечают организаторы.

Специальные адаптированные экскурсии, по их словам, представляют собой инновационную и крайне эффективную методику обучения. Тактильное восприятие информации позволяет детям лучше понять и запомнить сложные биологические связи, делая процесс обучения ярким, запоминающимся и по-настоящему доступным.

Президент образовательной платформы «Золотая черепаха» Андрей Сухинин рассказал о замысле проекта: «Когда мы задумывали этот проект, мы руководствовались чувством справедливости. Справедливости по отношению к тем, кто имеет такое же неотъемлемое право восхищаться этим миром, как и все остальные люди. Этот проект – мост между нашими мирами. Мост, построенный из доверия, внимания и любви к природе».

Для тактильного восприятия в рамках фестиваля в Казани в 2026 году адаптировано 10 лучших конкурсных фоторабот. Помогать детям с ограниченными возможностями знакомиться с ними будет куратор проекта Гелюся Закирова – мастер тифлокомментирования, организатор инклюзивных программ Республиканской спецбиблиотеки для слепых и слабовидящих, преподаватель Казанского государственного института культуры, заслуженный работник культуры Республики Татарстан, а также команда биологов и зоологов – экскурсоводов эколого-просветительской платформы «Золотая черепаха».

Участниками программы станут более 500 детей и взрослых с нарушениями зрения.

На открытии выступят детский хор Академии Игоря Крутого и заслуженная артистка Татарстана Мария Семенова –певица, педагог по вокалу, руководитель музыкального направления Академии Игоря Крутого в Казани.

С приветственным словом к участникам обратятся:

Владимир Федорин, Полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых в Приволжском федеральном округе, председатель Татарской региональной организации ВОС;

Рустам Фархуллин, Руководитель молодежного центра Русского географического общества Республики Татарстан, преподаватель кафедры теории и методики географического и экологического образования Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета, куратор движения юных натуралистов Республики Татарстан.

В завершение программы для детей с особенностями развития пройдут экскурсии и мастер-класс по лепке.

Мероприятия проекта проводятся при поддержке Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих имени Ш.К. Еникеева, Татарской региональной организации ВОС и её Казанского отделения, специальных школ для слепых и слабовидящих детей, Республиканского центра социальной реабилитации слепых и слабовидящих.

Андрей Сухинин, президент Международного фестиваля дикой природы ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА: «Впервые за 20 лет мы открываем фестиваль в Казани. Для нас это большая радость и не меньшая ответственность - это город с огромной культурной традицией и взыскательной публикой. Но нам есть чем её удивить. Искусство дикой природы должно быть доступным, и сегодня Казань становится центром этого диалога».

Международный фестиваль дикой природы объединил все континенты и 160 стран мира, на Фестиваль поступило 220 000 работ от 46 000 участников.

Победители ХХ сезона международного фотоконкурса будут объявлены в Москве в октябре 2026 года. Генеральный партнер Фестиваля: Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Официальный партнер программы: Всероссийское общество охраны природы. Генеральный информационный партнер: Русская Медиагруппа.

Проводится при поддержке: Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Общественной палаты РФ, Росзаповедцентра Минприроды РФ, Президентского фонда природы, Фонда Президентских грантов, Русского географического общества, Московского зоопарка, Союза фотографов дикой природы, АНО «Дальневосточные леопарды», Государственного Дарвиновского музея, ФОТОЛАБ.