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В Казани откроется фотовыставка Рамиля Гали и Евгения Канаева
11 апреля в музее Мазитова откроется выставка «Поэзия и проза жизни. Татарстан 1980-90-е». Ее авторы — два корифея татарстанской фотографии – Рамиль Гали и Евгений Канаев, сообщается в телеграм-канале Союза фотографов Татарстана.
Проект фотографов выдвинут на соискание государственной премии Габдуллы Тукая.
Как следует из названия, экспозиция посвящена жизни республики в 80-90-х годах XX века. Более 50 фотографий отражают события этого сложного и интересного периода, которые повлияли на дальнейшее развитие Татарстана и страны в целом.
Церемония открытия выставки начнется в 16.00. Экспозиция продолжит работу до 10 мая.
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